Cesena - Der 106. Giro d'Italia verliert seinen Spitzenreiter und größten Star: Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel muss bei der zweitgrößten Landesrundfahrt wegen eines positiven Coronatests aufgeben. Das teilte sein Team Soudal-QuickStep am Sonntagabend mit.

Wenige Stunden zuvor hatte der Belgier noch die neunte Etappe gewonnen und das Rosa Trikot des Gesamtführenden zurückerobert. Evenepoel lag 45 Sekunden vor dem Briten Geraint Thomas. Durch das Aus des 23-Jährigen rückt der Bremer Lennard Kämna auf den achten Platz vor.

„Als Teil der Routine in unserem Team habe ich mich einem Test unterzogen, der leider positiv war. Ich hatte mich darauf gefreut, hier in den kommenden zwei Wochen zu fahren“, sagte Evenepoel. Es ist der fünfte Corona-Fall des laufenden Giros, bereits vor dem Rennen hatten einige Fahrer nach einem positiven Test auf einen Start verzichtet. Am Montag ist der erste Ruhetag.