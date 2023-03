Nove Mesto - Norwegens Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö, sein Bruder Tarjei sowie ihr Teamkollege Sturla Holm Laegreid könnten beim vorletzten Weltcup im schwedischen Östersund zumindest am Sonntag wieder am Start sein.

Das Trio, das sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, soll beim abschließenden Massenstart dabei sein, teilte der norwegische Verband mit. Voraussetzung ist, dass es ihnen gut geht.

Der 16-malige Saisonsieger Johannes Thingnes Bö hatte bei den Weltcuprennen in der Vorwoche im tschechischen Nove Mesto zwei Erfolge gefeiert, jeweils vor seinem älteren Bruder. Am Samstag waren sie im Verfolger trotz eines positiven Corona-Tests gestartet.

Laegreid war schon vor dem Weltcup wegen einer Infektion mit dem Virus vorzeitig abgereist. Auch die Bö-Bruder sind nach Hause geflogen, es gehe ihnen gut, teilten sie bei Instagram mit.

Die drei würden dann nur das Einzel über 20 Kilometer am Donnerstag sowie die Staffel am Samstag verpassen. Im Gesamtweltcup führt der fünfmalige Oberhof-Weltmeister Johannes Thingnes Bö mit 1319 Punkten, Laegreid hat 920. Dem 29-jährigen Bö ist der vierte Gesamtweltcup seiner Karriere nur noch zu nehmen, wenn er gesundheitsbedingt gar nicht mehr starten könnte. Beim Saisonfinale in Oslo in der kommenden Woche stehen drei Einzelrennen auf dem Programm.