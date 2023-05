Camaiore - Die Mannschaft des bereits ausgeschiedenen Straßenrad-Weltmeisters Remco Evenepoel muss beim Giro d'Italia weitere Ausfälle verkraften.

Das Team Soudal-QuickStep teilte mit, dass Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke und Mattia Cattaneo positiv auf das Coronavirus getestet wurden und das Rennen verlassen. Vom Team AG2R musste der Italiener Andrea Vendrame mit Covid-19 aufgeben. Insgesamt verließen bereits 14 Fahrer aufgrund von Covid-Erkrankungen den Giro.

Am Sonntagabend war Evenepoel nach seinem Sieg im Einzelzeitfahren positiv getestet worden. Am Tag zuvor hatte es bereits Italiens zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna erwischt. Daraufhin führte die Rennorganisation RCS am Montag die Maskenpflicht wieder ein.