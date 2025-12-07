Dieser Ausfall tut Indianapolis richtig weh. Quarterback Daniel Jones kann gegen Jacksonville nicht zu Ende spielen - aber kommt er in dieser Saison nochmal zurück?

Jacksonville - Quarterback Daniel Jones von den Indianapolis Colts hat sich im NFL-Spiel bei den Jacksonville Jaguars an der Achillessehne verletzt. Jones zog sich die Verletzung im ersten Viertel zu und konnte damit nicht weiterspielen, wie die Colts mitteilten.

Jones hatte einen Pass auf Wide Receiver Alec Pierce gespielt und war danach zu Boden gegangen und hatte sich an die rechte Achillessehne gegriffen. Viele Fans befürchten einen Riss oder Anriss der Achillessehne, was das Saisonende des 28-Jährigen und womöglich das Ende der Titelträume der Colts bedeuten könnte. Eine offizielle Diagnose gab es zunächst aber nicht.

Jones hatte als Free Agent einen Einjahresvertrag bei den Colts unterschrieben und sich nach dem Wechsel als Starting-Quarterback durchgesetzt. Dies bestätigte er danach mit starken Leistungen, auch wenn er nicht immer fit war. Der NFL-Profi hatte zuletzt mit Wadenbeinproblemen am linken Bein zu kämpfen gehabt, die neue Verletzung betrifft aber das rechte Bein.