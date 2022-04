Colbrelli nach Defibrillator-Einsatz wieder auf dem Rad

Luca Tedeschi/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Als Profisportler ist es Sonny Colbrelli in Italien verboten mit Defibrillator an Wettkämpfen teilzunehmen.

Padua - Europameister Sonny Colbrelli darf nach dem Einsatz eines Defibrillators zumindest wieder kleine Wege auf dem Rad zurücklegen, teilte sein Team Bahrain-Victorious mit.

Nach der Operation am 31. März habe sich der Zustand des 31-Jährigen verbessert. Der Schwerpunkt liege in den kommenden Monaten darauf, dass Colbrelli wieder ein normales Leben führen könne.

Der Italiener war nach der ersten Etappe der der Katalonien-Rundfahrt am 21. März zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus von Padua ein Defibrillator eingesetzt. Ob Colbrelli seine Karriere fortsetzen kann, ist unklar.

In Italien dürfte Colbrelli keine Rennen mehr fahren und womöglich auch nicht mehr unter der Lizenz seines Heimatlandes aktiv sein. Rechtlich ist es Profisportlern mit Defibrillator in Italien verboten, an Wettkämpfen teilzunehmen.