Bei der Basketball-WM in Asien stand Gordon Herbert wochenlang im Fokus. Nach der Krönung mit Gold will der Kanadier nun zunächst mal abschalten.

Manila - Weltmeister-Trainer Gordon Herbert freut sich nach dem Basketball-Triumph von Manila auf ganz viel Freizeit. Zunächst stehe der feierliche Empfang in Frankfurt am Main am Dienstag an. „Für danach habe ich noch keine festen Pläne. Vielleicht fliege ich nach Kanada, besuche meine 92-jährige Mutter in der Nähe von Vancouver. Und gehe dann Lachse angeln. Dabei kann ich wunderbar entspannen“, sagte Herbert der „Bild“ in Manila.

„Vielleicht fliege ich auch nach Finnland, dort habe ich ein 1,7 Hektar großes Anwesen. Und ziehe mit Motorsäge und Axt in den Wald, um Holz zu hacken. Ich bin gerne in der Wildnis, bin kein Stadtmensch“, fügte Herbert an. Der 64-Jährige hatte den Trainerposten beim Deutschen Basketball Bund 2021 übernommen und dann einen sogenannten Dreijahresplan ausgerufen.

In den ersten beiden Spielzeiten gab es EM-Bronze im eigenen Land sowie den WM-Titel von Manila, den ein 83:77-Sieg über Serbien am Sonntag vollendete. Für Olympia 2024 in Paris ist das Team um Kapitän Dennis Schröder bereits qualifiziert. Darüber macht sich Herbert derzeit noch keine Gedanken. Zum möglichen Ziel sagte er: „Sicher eine Medaille, wie immer, wenn wir irgendwo antreten. Aber welche genau – darüber mache ich mir in ein paar Monaten Gedanken.“