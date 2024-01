Mit Weltmeister Daniel Theis liegen die Los Angeles Clippers im Schlussviertel gegen die Brooklyn Nets weit hinten - und gewinnen doch noch. In Orlando kommt es zu einem erfolgreichen Comeback.

Orlando - Die Orlando Magic haben beim Comeback von Franz Wagner gegen die Miami Heat gewonnen und ihr bestes NBA-Spiel seit Wochen gezeigt.

Beim 105:87 kam Wagner nach acht wegen einer Verletzung am Sprunggelenk verpassten Spielen auf 19 Punkte. Es war das erste Mal seit zweieinhalb Monaten, dass die so stark in die Saison gestartete Mannschaft aus Orlando wieder mit allen Stammkräften auflaufen konnte. „Ich habe das vermisst, ganz sicher“, sagte Wagner nach dem Erfolg. „Wir haben den ganzen Abend einen guten Job gemacht, den Ball zu sichern und uns Rebounds zu holen.“ Wagners Bruder Moritz spielte elf Minuten und kam auf acht Zähler.

Zuvor hatten die Los Angeles Clippers mit Wagners Weltmeister-Kollege Daniel Theis ihr Heimspiel gegen die Brooklyn Nets nach großem Rückstand noch gedreht und den 27. Saisonsieg geholt. In Los Angeles gab es ein 125:114 in der stärksten Basketballliga der Welt. Noch im Schlussviertel hatten die Gäste mit 18 Punkten Vorsprung geführt, ehe ein 22:0-Lauf und 14 der insgesamt 21 Zähler von Kawhi Leonard allein im letzten Viertel die Partie noch drehten. Theis steuerte acht Punkte und drei Rebounds bei. Nets-Profi Mikael Bridges war mit 26 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, konnte die 25. Saisonniederlage aber nicht verhindern.