Caitlin Clark spielt ihre erste Saison in der WNBA - und wie. Gegen die Dallas Wings um Satou Sabally verbucht die Basketballerin so viele Punkte wie nie zuvor. Auch anderswo gibt es Geschichte.

Bricht weiter Rekorde in der WNBA: Caitlin Clark (rechts) von den Indiana Fever.

Indianapolis - Caitlin Clark hat zum ersten Mal in ihrer jungen Basketball-Karriere 35 Punkte in einem WNBA-Spiel erzielt und ihr Team damit zu einem knappen Sieg gegen die Dallas Wings um die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally geführt. Die Indiana Fever setzten sich zu Hause 110:109 durch und sicherten sich damit Rang sechs in der Setzliste für die anstehenden Playoffs.

Sabally hatte selbst ein gutes Spiel und kam auf 27 Zähler, konnte die achte Niederlage in Serie ihrer Mannschaft aber nicht verhindern. Die Wings hatten schon vor der Pleite keine Chance mehr auf die Playoff-Teilnahme in der stärksten Frauen-Basketball-Liga der Welt.

Clark spielt ihre erste Profi-Saison und bricht in Nordamerika Rekord um Rekord. Gegen die Wings verbuchte die 22-Jährige acht Vorlagen und kommt damit auf 329 in dieser Saison, mehr als jede andere Spielerin jemals zuvor. Ihre 761 Punkte sind zudem der Bestwert für einen Liga-Neuling.

1000 Punkte in einer Saison gab es noch nie

Ebenfalls eine Bestmarke erreichte A’ja Wilson von den Las Vegas Aces. Beim 84:71 gegen die Connecticut Sun kam sie auf 29 Zähler und erreichte als erste Spielerin der WNBA-Geschichte 1000 Zähler in einer Saison.