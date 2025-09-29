Zwei Niederlagen zum Start - seither aber geht es aufwärts bei den Kansas City Chiefs. Nach vier Wochen in der NFL gibt es nur noch zwei Teams, die keine Niederlage hinnehmen mussten.

Kansas City - Die Kansas City Chiefs haben dank ihrer besten Offensivleistung seit Monaten auch das Heimspiel gegen die Baltimore Ravens gewonnen und in der NFL ihre Bilanz aufgebessert. Das 37:20 war nach zwei Niederlagen zum Start der zweite Sieg in Serie für das Team um Quarterback Patrick Mahomes, das dank der Rückkehr verletzter Football-Profis im Angriff deutlich verbessert auftrat als zuletzt.

Quarterback Patrick Mahomes kam auf vier Touchdown-Pässe gegen die Ravens - zu vier verschiedenen Mitspielern. Insgesamt vier Passempfänger kamen auf mehr als 35 Yards Raumgewinn. Xavier Worthy verbuchte 83 Yards bei seinem Comeback, blieb aber ohne eigenen Touchdown. Die Ravens stehen nach vier Partien dagegen bei drei Niederlagen. Sie müssen sich um Quarterback Lamar Jackson sorgen, der die Partie angeschlagen nicht beendete.

Die San Francisco 49ers kassierten unterdessen beim 21:26 gegen die Jacksonville Jaguars die erste Niederlage der Saison. Die beiden einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften der National Football League sind nun die Buffalo Bills (31:19 gegen die New Orleans Saints) und der Titelverteidiger: Die Philadelphia Eagles kamen zu einem 31:25 gegen die Tampa Bay Buccaneers.