Die Chicago Bears sind in der NFL nach Jahren mal wieder auf dem Weg in die Playoffs. Bei den Philadelphia Eagles gelingt ihnen ein umkämpfter Sieg. Trainer Ben Johnson feiert oben ohne.

Philadelphia - Die NFL-Titelverteidiger der Philadelphia Eagles haben eine schmerzliche Heimniederlage gegen die Chicago Bears kassiert. Das Team um Quarterback Jalen Hurts unterlag in einer umkämpften Partie mit 15:24.

Vorentscheidend war ein misslungener Tush-Push der Eagles: Bei dem beliebten Spielzug des Super-Bowl-Siegers ließ sich Hurts von Nahshon Wright im Gedränge den Ball klauen. Nach dem Ballverlust beim Stand von 9:10 zog Chicago im letzten Viertel mit zwei Touchdowns davon.

Beide Teams auf Playoff-Kurs

Die Eagles waren vor allem gegen das Laufspiel der Gäste chancenlos. Mit Kyle Monangai (130 Yards, ein Touchdown) und D'Andre Swift (125 Yards, ein Touchdown) liefen gleich zwei Running Backs der Bears für mehr als 100 Yards Raumgewinn - erstmals seit 40 Jahren gelang das zwei Bears-Spielern in einer Partie.

Beide Teams führen ihre Divisionen weiter an. Während die Eagles (8:4) nach zwei Niederlagen in Folge wieder um den schon sicher geglaubten Divisions-Sieg zittern müssen, schob sich Chicago (9:3) mit dem fünften Sieg in Serie in der umkämpften NFC North wieder vor die Green Bay Packers. Beide treffen am kommenden Spieltag im direkten Duell aufeinander.

Chicago hat zuletzt vor fünf Jahren die Playoffs erreicht. Nach dem Sieg in Philadelphia feierte Trainer Ben Johnson oberkörperfrei mit seiner Mannschaft, die der 39-Jährige in seiner ersten Saison als Headcoach schon jetzt sicher zu einer positiven Bilanz führen wird.