Krefeld - CGN Esports hat auch die zweite Saison der deutschsprachigen Valorant-Liga Challengers DACH Evolution gewonnen. Der Titelverteidiger schlug Mouz im Finale und wird beim Ascension-Turnier um einen wertvollen Preis spielen.

„Wir mussten alle Maps spielen. Das sah zwischenzeitlich so aus, als würden wir alle verlieren“, sagte CGN-Spieler Benjamin „BennY“ Domgörgen im Interview nach dem Spiel. „Wir haben uns schwerer getan, als wir sollten. Aber wir waren schon gut vorbereitet dieses Mal.“

Wie bereits im Upper-Bracket-Finale ging die erste Karte an CGN. Danach schlug Mouz jedoch mit zwei starken Karten zurück und übernahm die Führung in der Serie. Auf einer engen vierten Karte hatte CGN den längeren Atem, und setzte sich im Entscheidungsspiel souverän durch. Zur Siegesfeier stimmten die Fans in der Krefelder TakeTV-Bar dann „Viva Colonia“ von den Höhnern an.

Mit dem zweiten Titel gehört CGN zum Teilnehmerfeld des wichtigen Ascension-Turniers, das am 30. Juni startet. Dort treten die Meister der europäischen Regionalligen an, um einen von zwei Startplätzen in der höherklassigen EMEA-Liga zu erreichen..