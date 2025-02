Auch am letzten Tag geht es kurios bei den Formel-1-Probefahrten in Bahrain zu. Auf einmal sind die Übungsrunden unterbrochen. Der Grund klingt ein bisschen unglaublich.

Sakhir - Die Fahrer trauten ihren Augen nicht. Am letzten Tag der Formel--1-Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit sorgte ein Bus für eine kurze Unterbrechung. Das weiße Shuttle-Gefährt tuckerte mit niedriger Geschwindigkeit auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir, wie TV-Bilder zeigten.

Am Morgen hatte bereits eine Glasscheibe, die sich aus der Halterung gelöst hatte und auf dem Boden zersprungen war, für eine Rot-Phase gesorgt. Am Mittwoch zum Auftakt der einzigen offiziellen Testrunden für die neuen Autos vor dem ersten Rennen am 16. März in Melbourne hatte es einen längeren Stromausfall gegeben.