Berlin - US-Tennisspielerin Amanda Anisimova hat sich aus gesundheitlichen Gründen für unbestimmte Zeit eine Auszeit von Turnieren genommen.

Wie die 21-Jährige ehemalige Nummer 21 der Weltrangliste auf Instagram bekannt gab, hat sie seit dem Sommer 2022 Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit und einem Burnout.

„Es ist unerträglich geworden, an Tennis-Turnieren teilzunehmen. Im Moment geht es mir vor allem um mein mentales Wohlbefinden und darum, mir eine Auszeit zu gönnen. Ich habe so hart gearbeitet, wie ich konnte, um es durchzustehen“, schrieb die Amerikanerin.

Anisimova hat als größten Erfolg das Halbfinale bei den French Open 2019 in ihrer Bilanz zu stehen. Zudem hat sie zwei Turniersiege auf der WTA-Tour gefeiert. Zuletzt hatte die aktuelle Nummer 46 der Welt beim Turnier in Madrid in der ersten Runde verloren. „Ich werde es vermissen, dort draußen zu sein, und ich bin dankbar für all die kontinuierliche Unterstützung“, erklärte sie nun.