Lisa Buckwitz hat im vierten Monobob-Weltcuprennen ihren dritten Sieg verbucht. Mit Start- und Laufbestzeit rast sie noch an Teamkollegin Laura Nolte vorbei.

Buckwitz gewinnt vor Nolte Monobob-Weltcup in St. Moritz

St. Moritz - Lisa Buckwitz hat den Monobob-Weltcup in St. Moritz gewonnen und die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Die WM-Dritte vom BCR Thüringen holte bereits ihren dritten Saisonsieg im vierten Monobob-Rennen. Buckwitz schob sich im zweiten Durchgang mit Start- und Laufbestzeit und 0,13 Sekunden Vorsprung noch an Weltmeisterin Laura Nolte vorbei.

Die Zweierbob-Olympiasiegerin vom BSC Winterberg hatte vor knapp einem Jahr auf der Natureisbahn im Schweizer Engadin, die jedes Jahr im November mit 15.000 Kubikmetern Schnee und 10.000 Litern Wasser neu erschaffen wird, den ersten deutschen WM-Titel in dieser Disziplin geholt. Dritte am Samstag wurde Breeana Walker aus Australien. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete auf Rang sechs.

„Den ersten Lauf habe ich etwas verkackt, da war der zweite oben am Starteck deutlich besser. Irgendwie bin ich dann noch nach vorn gefahren. Weltcupsieg in St. Moritz - ich bin mega happy und sehr stolz“, sagte Buckwitz, die 2018 in Pyeongchang noch als Anschieberin von Mariama Jamanka überraschend Zweierbob-Olympiasiegerin wurde. Nolte zeigte sich mit Platz zwei zufrieden: „Die Tendenzen stimmen, leider kostete das Starteck mir zu viel Zeit.“