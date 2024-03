Milwaukee - Die Milwaukee Bucks haben auch ohne den angeschlagenen Giannis Antetokounmpo ihr Heimspiel gegen die Los Angeles Clippers um Weltmeister Daniel Theis gewonnen. Das 113:106 war der sechste Sieg in Serie seit der All-Star-Pause in der besten Basketball-Liga der Welt. Die Clippers, bei denen Theis von der Bank kam und sieben Punkte und sechs Rebounds beisteuerte, schafften zumindest mehr als 100 Punkte. Das war den vier vorausgehenden Gegnern der Bucks nicht gelungen. Antetokounmpo fehlte wegen Beschwerden an der Achillessehne und verpasste erst seine dritte Partie in dieser Saison.

Überragender Mann auf dem Platz war Damien Lillard mit 41 Punkten für die Gastgeber. Auch Bobby Portis Jr. mit 28 Zählern und 16 Rebounds machte ein starkes Spiel. Bei den Clippers kamen Paul George und James Harden auf jeweils 29 Punkte, das Team aus LA hat in den vergangenen zehn Spielen fünf Mal gewonnen und fünf Mal verloren. Die direkte Qualifikation für die Playoffs ist bislang nicht akut in Gefahr.

Die Brookly Nets dagegen haben immer geringere Chancen auf zumindest das Play-In für die Playoffs. Mit Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder unterlag der Tabellen-Elfte der Eastern Conference den Memphis Grizzlies 102:106. Schröder kam auf 13 Punkte und 9 Vorlagen.