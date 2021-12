Brustschwimmer Koch zieht ins WM-Finale ein

Brustschwimmer Marco Koch in Aktion.

Abu Dhabi - Marco Koch hat bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Abu Dhabi den Endlauf über 200 Meter Brust erreicht. Der Frankfurter kam im Vorlauf auf die fünftschnellste Zeit.

Dagegen schied Fabian Schwingenschlögl, der am Vortag über 100 Meter Brust Fünfter geworden war, als Zwölfter aus. Damit stehen am Nachmittag zwei deutsche Schwimmer in den Endläufen. Neben Koch hatte sich bereits Isabel Gose für das Finale über 800 Meter Freistil qualifiziert.

Im Vorlauf über 50 Meter Rücken schafften Christian Diener als Fünfter und Ole Braunschweig als 13. den Sprung in den Zwischenlauf, der ebenfalls am Nachmittag gestartet wird.