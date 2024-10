Linz - Die deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Nina Mittelham hat das Endspiel bei den Europameisterschaften in Linz verpasst. Die 27-Jährige vom TTC Berlin Eastside verlor im Halbfinale in 1:4 Sätzen gegen die Titelverteidigerin Sofia Polcanova aus Österreich. Beide hatten bereits das Finale bei der EM 2022 in München bestritten. Damals musste Mittelham nach zwei Sätzen verletzt aufgeben.

Trotz dieser verpassten EM-Revanche ist die Halbfinal-Teilnahme in Linz für sie ein Erfolg. Mittelham erhält eine von zwei Bronzemedaillen, da dritte Plätze bei Europameisterschaften nicht extra ausgespielt werden. Außerdem war diese EM für die Nummer 23 der Weltrangliste das erste große Turnier nach einer langen Verletzungspause. Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte sich Mittelham im Sommer an der Bandscheibe verletzt.

„Ich bin schon ein bisschen enttäuscht“, sagte Mittelham über ihre Halbfinal-Niederlage. „Aber wenn mir vor dem Turnier jemand gesagt hätte, dass ich so zurückkomme, hätte ich mich sehr gefreut.“