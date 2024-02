Alle Cheftrainerposten in der NFL sind für die kommende Saison besetzt - und Bill Belichick hat keinen davon bekommen. Sein ehemaliger Quarterback hat zu dem Thema eine klare Meinung.

Brady fehlt Verständnis: Ex-Coach Belichick ohne Job in NFL

Tom Bradys (l) ehemaliger Trainer Bill Belichick ist für die kommende Saison ohne Job in der NFL.

Las Vegas - Superstar Tom Brady hat kein Verständnis dafür, dass sein ehemaliger Trainer Bill Belichick nach dem Abschied von den New England Patriots von keinem anderen Team in der NFL als Cheftrainer angestellt worden ist.

„Klar bin ich überrascht, dass der beste Trainer der Geschichte keinen Job hat, absolut. Aber mich überrascht so einiges in der NFL“, sagte der ehemalige Quarterback Brady in seinem eigenen Podcast „Let's Go!“, als er von Co-Moderator Jim Gray auf Belichicks Situation angesprochen wurde.

Alle Cheftrainerpositionen besetzt

Zusammen haben Brady und Belichick mit den Patriots sechsmal den Super Bowl gewonnen. Brady spielte danach noch für die Tampa Bay Buccaneers und holte die Meisterschaft ein siebtes Mal, für die Patriots ging es bergab. Nach dem Ende der Hauptrunde trennten sich die Patriots und Belichick. Der 71-Jährige war danach vor allem bei den Atlanta Falcons ein Kandidat und hatte zwei Vorstellungsgespräche. Inzwischen sind aber alle Cheftrainerposten in der NFL für die kommende Saison besetzt und es sieht so aus, als ob Belichick zum Start erstmals seit 1999 nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird.

Seine eigenen Erfahrungen vor dem Wechsel von den Patriots zu den Buccaneers haben Bradys Perspektive auf die Liga verändert. Nicht viele Teams hätten damals Interesse an ihm gezeigt, berichtete er. „Es gibt einige Sachen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht so laufen, wie du denkst, dass sie laufen sollten“, sagte der inzwischen 46 Jahre alte ehemalige Quarterback.