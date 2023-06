Berlin - Tom Brady hat erneut bekräftigt, dass seine Karriere als Football-Profi vorbei ist.

Der im Februar zum zweiten Mal zurückgetretene, ehemalige Star-Quarterback sagte dem Magazin „Sports Illustrated“, er sei sicher, dass er nicht noch einmal spielen werde. „Ich habe versucht, das klarzustellen und hasse es, das immer wieder zu erklären, weil ich das den Leuten schon oft gesagt habe“, sagte Brady.

Der erfolgreichste Profi in der Geschichte der US-Liga NFL war zuletzt für die Tampa Bay Buccaneers aktiv, die er 2021 auch zum Titel geführt hatte. Der 45-Jährige feierte insgesamt sieben Super-Bowl-Erfolge. Er könnte der Liga jedoch als künftiger Miteigentümer der Las Vegas Raiders erhalten bleiben, falls die NFL dies genehmigt. „Ich möchte in den kommenden 45 Jahren in der NFL involviert sein, falls es mich so lange gibt“, sagte er dem US-Sender ESPN. Miteigentümer zu werden, sei ein Traum, der in Erfüllung gehe.

Brady erklärte ferner, er freue sich darauf, ab 2024 als Fernsehexperte beim Sender Fox zu arbeiten und mehr Zeit für seine Kinder zu haben. „Vater zu sein, ist die größte Verantwortung, die ich habe“, sagte der langjährige Quarterback der New England Patriots. Er ist nach eigenen Worten glücklich, nun nicht mehr von Gegenspielern attackiert zu werden.