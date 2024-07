Nelvie Tiafack ist die letzte deutsche Box-Hoffnung in Paris. In seinem Auftaktkampf geht der Kölner früh in die Offensive. Großen Druck verspürt er nicht.

Paris - Superschwergewichtler Nelvie Tiafack ist beim olympischen Box-Turnier nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Der 25 Jahre alte Kölner besiegte bei seinem Auftaktkampf in Paris Mahammad Abdullayev aus Aserbaidschan einstimmig nach Punkten und zog ins Viertelfinale ein. Bei einem weiteren Erfolg in der Runde der letzten Acht am Freitag hätte er eine Medaille in der Gewichtsklasse über 92 kg schon sicher. Die Verlierer der Halbfinals bekommen beide Bronze.

Der Europameister von 2022, der in den vergangenen Jahren immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, war früh der aktivere Boxer und setzte Mitte der ersten Runde den ersten großen Treffer. Die zweite Runde konnte Abdullayev dann ausgeglichener gestalten, doch Tiafack blieb auch im weiteren Kampf besser. „Das war mein Plan, von Anfang an dominant zu sein. Weil wir wussten: Der Gegner ist zwar saustark, aber leicht faul“, sagte er.

Tiafack ist der letzte Deutsche

Im Viertelfinale trifft Tiafack nun auf den Italiener Diego Lenzi. Eine Medaille ist das große Ziel des 25-jährigen Deutschen, der sich aber nicht unter Druck sieht. „Am Ende des Tages möchte ich mit mir zufrieden sein, und nicht aus dem Ring rausgehen und sagen: Ich hätte mehr machen sollen oder müssen“, sagte er.

Tiafack ist der letzte verbliebene deutsche Teilnehmer beim Boxen. Die Chemnitzerin Maxi Klötzer und der Münchner Magomed Schachidov waren zuvor in der ersten Runde ausgeschieden.