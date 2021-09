Bottas im ersten Training in Sotschi vor Hamilton

Sotschi - Vorjahressieger Valtteri Bottas hat die Bestzeit im ersten Formel-1-Training in Sotschi gesetzt.

Vor dem Großen Preis von Russland steuerte der Finne seinen Mercedes in 1:34,427 Minuten gut zwei Zehntelsekunden vor Teamkollege Lewis Hamilton. Hinter dem Weltmeister wurde der niederländische WM-Spitzenreiter Max Verstappen am Freitagmittag Dritter. Die Titelrivalen trennten dabei nur 0,016 Sekunden.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel fuhr in seinem Aston Martin die fünftbeste Zeit und erlebte eine störungsfreie Einheit auf dem Hochgeschwindigkeitskurs. Neuling Mick Schumacher musste sich einen Tag nach Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung für die kommenden Saison mit dem letzten Platz begnügen. Der 22-Jährige lag rund vier Zehntelsekunden hinter seinem russischen Teamkollegen Nikita Masepin.

Mercedes gilt in der Olympiastadt von 2014 am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) als favorisiert, seit der Premiere am Schwarzen Meer stellte der Rennstall in allen WM-Läufen und insgesamt siebenmal den Sieger. Acht Grand Prix vor Saisonende liegt Verstappen in der Gesamtwertung mit fünf Punkten vor Hamilton, Dritter ist Bottas. Vettel liegt auf dem zwölften Rang, Schumacher ist noch ohne Zähler.