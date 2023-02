Botlanerin Sayna spielt als erste Frau in LoL Prime League

Als erste Frau wird Sayna (m) in der Division 1 der LoL-Liga Prime League ihr Debüt feiern.

Hamburg - Ein Novum in der League-of-Legends-Liga Prime League: Für Unicorns of Love: Sexy Edition wird mit Mareike „Sayna“ Burg zum ersten Mal in der wichtigsten deutschen Liga eine Frau zum Einsatz kommen.

„Ich bin voller Vorfreude“, sagte die Botlanerin in einem auf Twitter veröffentlichten Video. „Ich habe lange trainiert und darauf hingearbeitet, und freue mich, das endlich zeigen zu können.“

Sayna steht seit dem Saisonstart bei Unicorns of Love unter Vertrag und kam auch in Trainingsspielen zum Einsatz. Bislang nahm sie aber hinter Stammspieler Johannes „Fun K3y“ Werner eine Ersatzrolle ein.

Laut der Organisation wird sie im nächsten Spiel gegen den Tabellenletzten Eintracht Frankfurt ihr Debüt feiern. In der bislang ausschließlich von Männern dominierten höchsten Spielklasse der Regionalliga ist ihre Teilnahme als Frau eine Premiere.

Für Sayna ist es nicht das erste Mal, dass sie in einem nach Geschlechtern gemixten Team antritt. Im vergangenen Jahr spielte sie neben vier Männern in der dritten Division der Prime League. Ob sie nach ihrem Debüt beim derzeitigen Tabellenführer weitere Einsätze bekommen wird, gab Unicorns of Love zunächst nicht bekannt.