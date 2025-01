Seit Boris Beckers Triumph 1996 in Melbourne wartet Tennis-Deutschland auf einen männlichen Grand-Slam-Champion. Kann Alexander Zverev im Finale der Australian Open an diesem Sonntag liefern?

Melbourne - Tennis-Ikone Boris Becker ist guter Hoffnung, dass Alexander Zverev im Finale der Australian Open in seine Fußstapfen treten kann. „Ich glaube, dass Jannik Sinner der Favorit ist - auf dem Papier zumindest. Aber ich glaube auch, dass Sascha reif ist für den Titel“, sagte der sechsmalige Grand-Slam-Turniersieger bei Eurosport vor dem Endspiel an diesem Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport und RTL) in Melbourne.

„Er hat jetzt schon so lange um diesen größten Triumph gekämpft“, sagte Becker (57): „Ihm fehlt dieser eine große Titel, der Grand-Slam-Sieg - und ich glaube, er kann es schaffen.“

Becker hofft auf Tennis-Boom

Bei einem Finalerfolg gegen den italienischen Titelverteidiger Sinner wäre Zverev der erste männliche deutsche Grand-Slam-Turniersieger seit 29 Jahren. 1996 hatte Boris Becker den letzten seiner sechs Siege bei einem der vier Major-Turniere in Melbourne gefeiert.

„In Deutschland gibt es schon wieder einen Tennis-Boom, aber der würde um ein Vielfaches größer werden, wenn wir wieder einen deutschen Grand-Slam-Sieger hätten“, meinte Becker, der Zverev für das Finale riet: „Er muss mutig und entschlossen an die Sache herangehen. Er muss an sich selber glauben, dass es diesmal an der Zeit ist, zu gewinnen.“

Für Zverev (27) ist es das insgesamt dritte Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Bei den US Open 2020 und den French Open im Vorjahr hatte er jeweils das Endspiel verloren.