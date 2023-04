Bonn gewinnt in Oldenburg und ist wieder Tabellenführer

Oldenburg - Die Telekom Baskets Bonn sind in der Basketball-Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Am Samstag bezwangen die Rheinländer auswärts die EWE Baskets Oldenburg mit 87:76 (35:39) und fuhren ihren zwölften Sieg nacheinander ein.

Damit übernahmen die Bonner die Tabellenführung, die sich Alba Berlin durch einen Erfolg am Sonntag gegen die BG Göttingen aber wieder zurückholen kann.

Ohne den verletzten Liga-Topscorer DeWayne Russell fanden die Oldenburger zunächst nicht ihren Rhythmus, bei Bonn blieb Anführer TJ Shorts in der ersten Hälfte ohne Punkte. In einer intensiven Partie konnte sich kein Team absetzen. Das gelang den Gästen zwei Minuten vor Schluss nach einem 15:1-Lauf, Bonns Sebastian Herrera (18 Punkte) traf gegen seinen ehemaligen Club den spielentscheidenden Dreier.

Die Basketball Löwen Braunschweig schlugen im Kellerduell das Ligaschlusslicht medi Bayreuth mit 101:89 (49:46) und fuhren einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt ein. Durch einen 18:2-Lauf setzten sich die Brauschweiger im vierten Viertel entscheidend ab. Trotz ihres achten Saisonerfolgs bleiben die Niedersachsen auf dem 16. Tabellenplatz.

Durch einen 76:72 (44:36)-Auswärtserfolg beim Syntainics MBC aus Weißenfels stoppten die Niners Chemnitz ihre Negativserie von acht Niederlagen nacheinander, damit müssen die Weißenfelser mit nunmehr sechs Niederlagen in Serie am längsten in der BBL auf den nächsten Sieg warten. Die MHP Riesen Ludwigsburg klettern nach einem 82:77 (41:37)-Heimerfolg über die Hakro Merlins Crailsheim auf den fünften Platz.