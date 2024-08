Timo Boll gelingt der Auftakt in sein letztes großes Turnier. Gegen Kanada schafft es die deutsche Mannschaft ohne Mühe in die nächste Runde. Nun wartet ein schwerer Gegner.

Paris - Tischtennis-Star Timo Boll will das Ende seiner großen internationalen Karriere bei den Olympischen Spielen in Paris möglichst lange hinauszögern. „Ich bin schon noch heiß, die eine oder andere Runde zu überstehen“, sagte der 43-Jährige nach dem klaren 3:0-Erstrundensieg mit der deutschen Männer-Mannschaft gegen Kanada. Altmeister Boll kam dabei im Doppel und im Einzel zum Einsatz, beide Spiele gewann er.

„Die ersten paar Aufschläge waren schon etwas krampfig, aber es hat sich zum Glück einigermaßen gelegt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden und habe nicht erwartet, dass ich hier gleich glänze“, sagte der Rekord-Europameister. Er habe sich zum Start seiner siebten Sommerspiele eigentlich gar nicht nervös gefühlt, „aber das Feingefühl war einfach noch nicht da. Da merkt man schon, dass man ein bisschen Anspannung hat“, sagte Boll. „Zum, Glück habe ich das in den Griff bekommen.“

Boll denkt nicht an das letzte Spiel

Schon heute (20.00 Uhr) tritt Boll gemeinsam mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu gegen Schweden an und will es mit einem weiteren Sieg ins Halbfinale schaffen. Dass jeder Auftritt jetzt der letzte sein könnte, soll ihn nicht beeinflussen. „Falls wir wirklich verlieren sollten, werden das schon schwere Momente. Bis dahin will ich aber nicht denken“, sagte die frühere Nummer eins der Tischtenniswelt.

Boll genießt die überragende Stimmung in der Pariser Tischtennis-Halle. Bei seinem ersten Auftritt wurde er von den Fans schon bei der Vorstellung gefeiert. „Das wird man nie vergessen als Sportler. Egal, wie es am Ende ausgeht, das ist ein Erlebnis“, sagte Boll. Wehmut, dass seine Laufbahn bald endet, kommt nicht auf: „Ich bin happy, dass es so ist. Es fühlt sich richtig an, dass es jetzt das letzte Turnier ist.“

Die Medaillen-Serie soll halten

Der frühere Weltranglistenprimus kämpft mit den Kollegen um die fünfte Team-Medaille bei Olympia nacheinander. In Peking 2008 und Tokio 2021 gab es jeweils Silber, in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 jeweils Bronze. Ganz aufhören wird er nach Olympia aber nicht: Für seinen Verein Borussia Düsseldorf will er noch eine Saison bis zum Vertragsende 2025 in der Bundesliga spielen. Im Einzel trat Boll in Frankreich zuvor schon nicht mehr an.