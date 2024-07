Katharina Bauer erlebt die nächste herbe Enttäuschung. Deutschlands beste Bogenschützin schafft es bei Olympia im Einzel nicht in die zweite Runde.

Bogenschützin Bauer in erster Olympia-Runde ausgeschieden

Bei großer Hitze in Paris

Paris - Bogenschützin Katharina Bauer ist beim Olympia-Turnier bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 28 Jahre alte Team-Weltmeisterin unterlag vor dem berühmten Invalidendom im Zentrum von Paris zum Auftakt des Einzelwettbewerbs gegen Catalina Gnoriega aus den USA klar mit 0:6.

Ein Jahr nach WM-Gold in Berlin hatten die deutschen Bogenschützinnen mit der Mannschaft zuvor am Sonntag schon eine Enttäuschung erlebt. Bauer, Michelle Kroppen und Charline Schwarz schieden schon im Viertelfinale aus und verpassten die erhoffte Medaille. Um den Olympiasieg im Einzel geht es am Samstag auf der spektakulären Anlage im Herzen von Frankreichs Hauptstadt.