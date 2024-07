Olympia in Paris

Aus in der Qualifikation: Kim Lea Müller

Paris - Kim Lea Müller ist bei ihrer Olympia-Premiere im BMX Freestyle in der Qualifikation ausgeschieden. Die deutsche Meisterin aus Remscheid verpasste auf dem Place de la Concorde in Paris als Zwölfte und Letzte das Finale der besten neun Fahrerinnen. Die Wettkämpfe waren geprägt von großer Hitze, die Sportlerinnen kühlten sich mit mobilen Ventilatoren und Eis herunter.

Nach ihrem dritten Platz bei den X-Games im Juli in Kalifornien war Müller optimistisch in ihre ersten Sommerspiele gegangen. Doch ein Fehler beim sogenannten Tailwhip im ersten von zwei Durchgängen kostete die 22-Jährige eine gute Wertung. Müller steigerte sich im zweiten Lauf, doch mit 77,95 Punkten fehlten am Ende 5,31 Zähler zum neunten Rang.