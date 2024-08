Versailles - Als Tierarzt Jan-Hein Swagemakers und Reit-Bundestrainer Otto Becker von den Olympischen Spielen in Paris abreisen wollten, erlebten sie eine böse Überraschung. Die Autos der beiden waren demoliert worden. „Bei mir war ein Spiegel ab und das Auto hatte eine dicke Schramme“, berichtete Becker einen Tag nach dem Gold für Springreiter Christian Kukuk. Bei Swagemakers Wagen war es noch schlimmer.

Das Auto des Tierarztes der deutschen Springpferde war nach Beckers Angaben so sehr beschädigt worden, dass es nicht mehr zu nutzen war. Der Bundestrainer nahm den Veterinär erst einmal in seinem Pkw mit nach Deutschland. „Wir fahren jetzt zusammen nach Hause“, berichtete Becker, der in der Nähe von Münster wohnt. Swagemakers lebt nördlich von Osnabrück und betreibt zusammen mit Kollegen eine Tierklinik in Bakum-Lüsche.