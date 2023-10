Im Blast Premier Fall Showdown verpasst BIG gegen Cloud9 knapp den Einzug ins Finalturnier. Es war das letzte Spiel in CS:GO für die Berliner, die bereits am Montag in CS2 debütieren werden.

Debüt in CS2 am Montag

Berlin - BIG hat im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier Blast Premier Fall Showdown den Einzug in die Endrunde verpasst. Im Finale hielt das deutsche Team gegen Cloud9 gut mit, verlor am Ende aber knapp mit 0:2 (13:16; 12:16).

„Nah dran, aber immer noch weit weg“, schrieb BIG-Kapitän Johannes „tabseN“ Wodarz auf X, ehemals Twitter. „Insgesamt war es ein gutes Turnier. Es war eine nette Zeit, CS:GO. Wir sehen uns in CS2.“

Schon in der Gruppenphase der ESL Pro League bewies die noch junge Aufstellung von BIG ihr Potenzial. Nach dem enttäuschenden Aus gegen Eternal Fire zeigte das Team im Blast Showdown, in dem ein Startplatz zum Finalturnier vergeben wurde, wieder gute Leistungen.

Nach einem souveränen 2:0 gegen 9ine traf BIG im Halbfinale mit Ence auf einen schwierigen Gegner. Die Berliner Organisation überzeugte dennoch und räumte den Mitfavoriten mit 2:0 aus dem Weg.

Das zuletzt inkonstante Team von Cloud9 hatte sich im Halbfinale gegen G2 Esports durchgesetzt und zeigte auch im Finale den längeren Atem. Zwar führte BIG auf beiden Karten, verlor aber jeweils in der Schlussphase den Anschluss und ist damit ausgeschieden.

Der Blast Showdown war das letzte Turnier auf hohen Niveau, das in CS:GO ausgespielt wurde. Zur IEM Sydney, die am 16. Oktober beginnt, setzt die Szene auf das kürzlich erschienene „Counter-Strike 2“. BIG feiert das eigene CS2-Debüt am Montag in der Qualifikation zur ESL Challenger Jönköping.