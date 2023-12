Hochfilzen - Nach dem hervorragenden Saisonstart traut Sophia Schneider den deutschen Biathletinnen auch in den kommenden Wochen starke Ergebnisse zu.

„Es ist in jedem Rennen ein Podium drin“, sagte die 26-jährige Bayerin nach dem Training beim Weltcup in Hochfilzen: „Jede kann auch vorn mit reinlaufen - und so macht das natürlich Spaß. Man kann sich gegenseitig im Team pushen und motivieren.“

Am Freitag (14.25 Uhr/ARD und Eurosport) steht in Österreich unweit der deutschen Grenze der Sprint auf dem Programm. Franziska Preuß geht als Gesamtweltcup-Führende im Gelben Trikot auf die Strecke. „Wir haben letzte Wochen schon zehn Podien erreicht, den Schwung möchten wir in diese Woche mitnehmen und weiter dran bleiben“, sagte Schneider.

Auch Vanessa Voigt war zweimal als Dritte unter den Top Drei, auch der Frauenstaffel gelang das schon. Insgesamt schaffte es das deutsche Team so oft wie noch nie zum Saisonauftakt auf das Podium und geht nun mit großen Hoffnungen in den nächsten Weltcup im Pillerseetal. Bis Sonntag stehen für Männer und Frauen nach den Sprints noch Verfolgungsrennen und Staffelwettbewerbe an.