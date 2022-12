Biathletin Franziska Preuß hofft auf soliden Einstand

Biathletin Franziska Preuß in Aktion.

Kontiolahti - Den Auftakt in die neue Saison mit Rang zwei der Staffel konnte Franziska Preuß nur als Zuschauerin verfolgen.

Die routinierte Biathletin war nicht ganz fit und wurde an den ersten beiden Wettkampftagen des Weltcup-Auftakts im finnischen Kontiolahti geschont. Am Samstag soll sie dann im Sprint (13.45 Uhr/ARD und Eurosport) einsteigen.

Die 28-Jährige wurde in der Vorbereitung wieder mal von gesundheitlichen Problemen geplagt. Ihre Ziele für die neue Saison formuliert sie dementsprechend defensiv. „Gesund bleiben, von Woche zu Woche durchpowern können, ohne große Ausfälle. Dass ich es schaffe, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, bei mir zu bleiben und nicht in alte Muster zu verfallen“, sagte die Bayerin. „Es ist nicht mein klares Ziel, zum ersten Weltcup schon in absoluter Topform zu sein.“