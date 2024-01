Vanessa Voigt und Justus Strelow gewinnen souverän das Single-Mixed-Rennen in Antholz. Im Gegensatz zur Konkurrenz zeigt sich das deutsche Biathlon-Duo sehr treffsicher am Schießstand.

Antholz - Dank einer fast perfekten Leistung am Schießstand haben Vanessa Voigt und Justus Strelow das Single-Mixed-Rennen beim Biathlon-Weltcup in Antholz gewonnen und damit für den ersten deutschen Sieg in dieser Disziplin seit der Einführung im Februar 2015 gesorgt.

Nur bei der letzten Einlage setzte Strelow einen Schuss daneben, nur ein Nachlader war zuvor lediglich einmal Teams aus der Ukraine und Norwegen gelungen. Für Voigt und Strelow war es der erste Weltcupsieg der Karriere.

„Wir sind von Anfang an bei uns geblieben“, sagte der Sachse in der ARD. „Schon im ersten Durchgang war ich sehr selbstbewusst in den Zweikämpfen, das hat mir einen guten Flow gegeben.“ Mit der deutschen Fahne in der Hand trudelte der 27-Jährige unter dem Jubel der tausenden Fans ins Ziel. Diesen Moment müsse er sich später noch mal anschauen: „Ich kann ich es noch gar nicht glauben.“

Hinter den Deutschen landeten mit 11,2 Sekunden Rückstand die beiden Norweger Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjaastad Christiansen (8 Nachlader) auf Rang zwei vor Lisa Theresa Hauser und Simon Eder (4) aus Österreich.

Voigt, die im Einzel am Tag zuvor das Podest als Vierte knapp verpasst hatte, traf alle 20 Scheiben. Für die Thüringerin war es der erste Einsatz in einem Single-Mixed-Wettbewerb. Und sie schoss diesmal wesentlich schneller als sonst. „Ich habe schon beim Anschießen versucht, extrem schnell zu schießen und das Schießen aus dem Training umzusetzen. Das ist mir sehr gut gelungen“, sagte die 26-Jährige, die sich wie Strelow nachdrücklich für einen Einsatz in der Single-Mixed bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto am 15. Februar empfahl.

Strelow war bereits zum Saisonauftakt im schwedischen Östersund aufgeboten worden und hatte damals mit der aktuell angeschlagen fehlenden Hanna Kebinger ein Team gebildet. Als Siebte hatten die beiden das Podest damals klar verfehlt.