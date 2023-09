Der Weltverband Fia will die Formel 1 von derzeit zehn Teams aufstocken. Die Bewerbung eines Rennstalls wird abgelehnt. Es verdichtet sich, dass ein US-Autobauer den Zuschlag erhält.

Die Fia hat in den Beitrittsgesprächen zur Formel 1 wohl mehreren Bewerbern eine Absage erteilt.

Paris - Der britische Rennstall Rodin Carlin hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Absage für den erhofften Einstieg in die Formel 1 erhalten. Die Bewerbung sei „nicht erfolgreich“ gewesen, sagte David Dicker, Gründer von Rodin Cars, laut Medien in einer Mitteilung.

Dabei heizte er auch die Spekulationen an, dass das US-Projekt von Ex-Rennfahrer Michael Andretti mit General-Motors-Tochter Cadillac einen Platz in der Formel 1 erhalten soll. „Jüngste Informationen legen nahe, wie bereits zu Beginn dieses Prozesses erwartet, dass der einzige erfolgreiche Bewerber Andretti Global sein wird“, wurde Dicker zitiert.

Der Weltverband Fia will die Königsklasse des Motorsports ab 2025 oder später von derzeit zehn Teams ausweiten. Dabei hatten sich Fachmedien zufolge vier Bewerber Chancen ausrechnen können. Neben Rodin Carlin, das seine Autos in Neuseeland bauen will und angeblich eines der beiden Cockpits für eine Frau reservieren wollte, und Andretti hatten auch der englische Rennstall Hitech und die mit Geld aus Asien unterstützte Unternehmung Lky Sunz Interesse gezeigt.

Zwölf Teams auf dem Grid möglich

Bereits zuletzt hatte das Fachportal „Motorsport-Total.com“ berichtet, dass alle Bewerber bis auf Andretti eine Ablehnung erhalten haben sollen. Die Fia und die Formel 1 veröffentlichten zum Stand des Auswahlverfahrens bislang keine Informationen. Streitpunkt ist unter anderem die Höhe der Eintrittsgebühr für einen neuen Rennstall, mit der die etablierten Teams dafür entschädigt werden, dass sie künftig einen geringeren Anteil an den Vermarktungseinnahmen erhalten würden.

Im Grundlagenvertrag ist diese Schutzzahlung auf 200 Millionen Dollar festgelegt. Laut der Vereinbarung zwischen dem Weltverband, den Formel-1-Besitzern und den Rennställen ist im Starterfeld Platz für bis zu zwölf Teams.