Basketball-Superstar LeBron James bleibt offenbar bei den Lakers. In der kommenden Spielzeit will er Geschichte schreiben.

Vater und Sohn wollen in der kommenden Saison zusammenspielen.

Los Angeles - Basketball-Superstar LeBron James bleibt Medienberichten zufolge bei den Los Angeles Lakers und könnte in der kommenden Saison mit seinem ältestem Sohn Bronny zusammen auf dem Feld stehen. James habe einem Zweijahresvertrag über maximal 104 Millionen Dollar (96 Millionen Euro) zugestimmt, berichteten ESPN und „The Athletic“.

Der Vertrag beinhalte zwei Optionen für James: Er könne von den Lakers nicht zu einem anderen NBA-Team transferiert werden und seinen Vertrag im kommenden Sommer auflösen. Bronny James (19) wurde im NBA-Draft von dem Team aus Kalifornien ausgewählt und soll den Berichten zufolge bald einen Vertrag unterschreiben. Die beiden wären das erste Vater-Sohn-Duo der NBA-Geschichte.

James' Agent hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, der viermalige NBA-Champion könne auf einen Teil seines maximal möglichen Gehalts verzichten, wenn die Lakers dafür ihren Kader verstärken. Die jetzt vermeldete Summe liegt nur geringfügig darunter. Die Lakers hatten es unter anderem nicht geschafft, Klay Thompson von den Golden State Warriors zu verpflichten.

Bald beginnt das Olympia-Team der USA, zu dem auch James gehört, seine Vorbereitungen auf die Spiele in Paris. Danach geht der NBA-Rekord-Scorer in seine 22. Spielzeit in der nordamerikanischen Basketball-Liga.