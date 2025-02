Am Morgen nach dem Absturz suchten Helfer vergeblich nach Überlebenden und Toten in Washington.

Washington - Nach dem verheerenden Flugzeugunglück in der US-Hauptstadt Washington sollen bei einer Benefizveranstaltung mit aktuellen und ehemaligen Stars der Eiskunstlauf-Szene Spenden gesammelt werden. Das Event findet am 2. März in der Capital One Arena in der Innenstadt von Washington statt, wie der US-Eiskunstlaufverband mitteilte.

Zugesagt haben unter anderem der amtierende Weltmeister Ilia Malinin sowie die Olympiasiegerin von 1998, Tara Lipinski. Die Erlöse gehen den Angaben zufolge an den US-Eiskunstlaufverband sowie an verschiedene Stiftungen.

Am Mittwochabend (Ortszeit) der vergangenen Woche war am Ronald-Reagan-Airport (DCA) eine Passagiermaschine der American Airlines beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammengeprallt.

Behörden: 67 Todesopfer

Laut Behörden kamen alle 67 Menschen bei dem Unglück ums Leben, darunter auch mehrere Eiskunstläufer und deren Betreuer sowie Familienangehörige, die von den US-Meisterschaften und einem Nachwuchscamp zurück nach Washington geflogen waren.

Unter den Opfern waren auch die ehemaligen Paarläufer Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow, die 1994 für Russland WM-Gold geholt und zuletzt in den USA als Trainer gearbeitet hatten.