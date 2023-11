Der Belgier Gregory Wathelet, hier auf dem Pferd Ace of Hearts, siegte bei der Weltcup-Springprüfung in Lyon.

Lyon - Bei der Weltcup-Springprüfung im französischen Lyon blieben die deutschen Paare ohne Glück. Championatsreiterin Jana Wargers (Bocholt/Belgien) lieferte auf Dorette das beste Ergebnis mit Platz acht. Mit einem fehlerfreien Umlauf hatte sich das Paar für das Stechen der besten 14 qualifiziert, im Stechen mussten sie aber einen Abwurf notieren.

Der Sieg im Weltcup-Springen ging an den Belgier Gregory Wathelet auf Bond Jamesbond de Hay. Wathelet, Team-Olympiadritter von Tokio, blieb in Umlauf und Stechen ohne Fehler, das gelang insgesamt sechs Reitern, aber keiner war so schnell wie Wathelet in 32,93 Sekunden. Auf Platz zwei reihte sich der Franzose Julien Epaillard auf Dubai de Cedre ein, Ben Maher aus Großbritannien setzte sich mit Dallas Vegas Batilly auf Platz drei. Für den Sieger gab es eine Prämie von 75.000 Euro.

Hans-Dieter-Dreher (Eimeldingen) war mit Elysium der zweite deutsche Reiter am Start in Lyon. Mit einem Fehler im Umlauf erreichten die beiden das Stechen aber nicht.

Lyon war die dritte der 14 Weltcup-Etappen für die Springreiter. Nach dieser dritten Etappe führt der Ire Richard Howley das Weltcup-Ranking mit 40 Punkten an, gefolgt von Rene Dittmer aus Stade mit 30 Punkten.

Nächste Woche treffen sich die internationalen Springreiter zu ihrer vierten Weltcup-Etappe in Verona (Italien), um dann Mitte November in Stuttgart bei Etappe fünf um Weltcup-Punkte zu kämpfen. Das Weltcup-Finale findet im April 2024 im saudi-arabischen Riad statt.