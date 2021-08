Becker lobt Mitfavorit Zverev: „Riesenschritt nach vorne“

New York - Für Tennis-Ikone Boris Becker ist der formstarke Olympiasieger Alexander Zverev nach Topstar Novak Djokovic der größte Favorit auf den Titel bei den US Open.

„Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Langsam rutscht er wirklich in die Rolle eines sehr großen Spielers, eines Champions“, lobte Becker im Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ei“. Zverev hatte nach seinem Coup bei den Sommerspielen in Tokio am Sonntag auch das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewonnen. Die US Open beginnen als letztes Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison am Montag in New York.

Viertes Grand-Slam-Turnier des Jahres

Djokovic kann in New York auch das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres für sich entscheiden und als erster Spieler seit dem Australier Rod Laver 1969 den Grand Slam gewinnen. „Also, wenn Novak Djokovic jetzt nicht Favorit ist bei dem Turnier, wer soll es denn sein?“, sagte Becker, der Djokovic einst trainiert hatte: „Djokovic ist mein Topfavorit, an zweiter Stelle kommt Zverev, Medwedew an drei und Tsitsipas an vier, was die Favoritenrolle angeht.“ In der Weltrangliste liegt Zverev hinter Djokovic, dem Russen Daniil Medwedew und dem Griechen Stefanos Tsitsipas. In Tokio hatte Zverev den 34-jährigen Djokovic besiegt, allerdings reichten dafür zwei Gewinnsätze. Bei den US Open wird über drei Gewinnsätze gespielt.

Bei den Damen traut Becker der früheren Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber zu, erstmals seit ihrem Wimbledonsieg 2018 wieder ein Grand-Slam-Finale zu erreichen. „Ich halte ganz große Stücke auf Angie. Ihr Umfeld ist wieder intakt, das Selbstbewusstsein ist da“, sagte Becker: „Sie hat aus einem durchschnittlichen Jahr ein gutes bis sehr gutes gemacht und jetzt die Chance, vielleicht noch mal ein Grand Slam Finale zu spielen.“ Die Kielerin hatte nach einem enttäuschenden Saisonstart beim Turnier in Bad Homburg gesiegt und in Wimbledon und Cincinnati jeweils das Halbfinale erreicht.