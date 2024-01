Bonn/Chemnitz - Meisterschaftsfavorit FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt und Tabellenführer Niners Chemnitz klar besiegt.

Die Münchner gewannen souverän mit 86:73 (38:44) und zeigten vor allem in Halbzeit zwei eine beeindruckende Leistung. Carsen Edwards war mit 20 Punkten der beste Werfer im Team von Trainer Pablo Laso.

Die Münchner haben nun zwölf Siege und drei Niederlagen. Chemnitz bleibt an der Spitze mit 14 Erfolgen und drei Niederlagen. Zuvor hatten die Sachsen ihre Auswärtsspiele bei Meister Ratiopharm Ulm und Alba Berlin verloren. In eigener Halle war es die erste Niederlage dieser Bundesliga-Saison.

Alba holt Sieg in Bonn

Titelanwärter Alba kommt langsam wieder in Fahrt und hat nach der deftigen Euroleague-Schlappe gegen den FC Bayern Wiedergutmachung betrieben. Die Hauptstädter gewannen am Nachmittag bei Vizemeister Telekom Baskets Bonn am Sonntag mit 95:87 (44:44). Yanni Wetzell (22 Punkte) und Sterling Brown (19) ragten aufseiten der Gäste heraus.

Alba war wettbewerbsübergreifend mit vier Niederlagen in das Jahr 2024 gestartet. Nach den Erfolgen über Würzburg und in Bonn ist das Team von Trainer Israel González zumindest in der Bundesliga wieder auf Kurs. In der Euroleague hatte es am Donnerstag ein 65:82 gegen Bayern gesetzt.