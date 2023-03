München - Die Basketballer des FC Bayern München haben auch ihr nächstes Euroleague-Spiel gewonnen. Gegen Frankreichs Meister Asvel Lyon-Villeurbanne setzten sich die Münchner mit 76:72 (38:36) durch.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri hatte sich in der vergangenen Woche nach zuvor vier Niederlagen in Serie gegen Roter Stern Belgrad durchgesetzt und am Samstag auch das Bundesliga-Spitzenspiel bei Alba Berlin gewonnen.

Bereits am Donnerstag geht es für die Münchner auf der europäischen Basketball-Bühne bei Spitzenreiter Olympiakos Piräus weiter.

Mit einer Bilanz von 11:16 Siegen haben die Bayern weiterhin nur noch geringe Chancen auf die Playoff-Teilnahme. Bester Werfer der Münchner vor 6000 Zuschauern - darunter Asvel-Eigner Tony Parker und Bayern-Clubchef Herbert Hainer - war Nationalspieler Andreas Obst (16 Punkte). Bei den Gästen aus Frankreich war Dee Bost (18) der Topscorer.