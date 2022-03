Bayern besiegen Hamburg Towers bei Zipser-Rückkehr

München - Die Basketballer des FC Bayern München sind mit einem emotionalen Sieg aus der Länderspielpause gekommen. Der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga gewann mit 86:75 (28:46) gegen die Hamburg Towers.

Dabei feierte Basketball-Nationalspieler Paul Zipser seine Rückkehr nach langer Rehabilitationsphase und stand erstmals seit seiner Hirn-Operation im Juni 2021 wieder auf dem Parkett. Zipser wurde für die letzten 15 Sekunden des dritten Viertels unter Applaus eingewechselt, spielte letztlich aber nicht länger. „Es ist ein Segen, dass wir ihn wieder auf dem Parkett sehen“, sagte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri im Vorfeld der Partie bei Magenta Sport.

In der ersten Hälfte waren die Münchener von den Gästen noch dominiert worden. Hamburgs Caleb Homesley erzielte dort 25 Punkte, darunter 16 in den letzten drei Minuten vor der Pause. So waren die Towers auf 46:28 enteilt. Anfang des zweiten Viertels hatten die Münchener eine Schrecksekunde erlebt: Nick Weiler-Babb stürzte nach einem Dunkversuch auf den Boden, war bewusstlos und musste mit einer Trage vom Parkett transportiert werden.

Dank eines 11:0-Auftakts in die zweite Hälfte fanden die Münchener ihren Rhythmus und schüttelten den Schreck ab. Die Gastgeber verkürzten vor dem Schlussabschnitt auf 58:60 und drehten durch einen 11:0-Lauf im vierten Durchgang die Partie. Vor allem die große Garde um Münchens Topscorer Augustine Rubit (16 Punkte) drehte dabei auf. Am Ende hatte der Tabellenführer die zweite Hälfte mit 58:29 dominiert.

Beide Teams setzten ein Zeichen des Friedens wegen der russischen Invasion in die Ukraine und trugen beim Aufwärmen und auf der Bank T-Shirts mit dem Aufdruck „No More War“. Zudem präsentierten die Spieler vor dem Anpfiff ein Banner mit der gleichen Aufschrift.