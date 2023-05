Los Angeles - Nationalspielerin Satou Sabally hat die weltweite Bedeutung von WNBA-Kollegin Brittney Griner betont.

„Sie hat global jetzt so eine große Präsenz und steht für Freiheit“, sagte Deutschlands beste Basketballerin der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saisonstart in die nordamerikanische Frauen-Profiliga „Das ist sehr cool für den Sport, dass sie ihre Storys einbringen kann.“

Griner war vergangenes Jahr für zehn Monate in russischer Haft und hatte deswegen die komplette Saison verpasst. Sie war im Februar am Flughafen verhaftet und wegen des Besitzes von Vape-Kartuschen mit Marihuana-Öl verurteilt worden. Im Dezember kam sie nach einem Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland frei. 579 Tage nach dem verlorenen vierten Spiel mit ihren Phoenix Mercury in der Final-Serie gegen die Chicago Sky gibt Griner in der Nacht zu Samstag ihr Comeback in einem WNBA-Spiel.

Ihren Status als Promi - Griner war zuletzt Gast bei der Met-Gala - will die 33 Jahre alte Olympiasiegerin nutzen, um sich für andere Menschen einzusetzen. Für andere Gefangene, aber auch für andere Basketball-Profis.