New York - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat sich einmal mehr als Olympia-Fahnenträger ins Spiel gebracht. „Natürlich wäre das eine Riesenehre für mich. Dafür habe ich zehn Jahre lang für die Nationalmannschaft gespielt. Es gibt nichts Größeres, als für dein eigenes Land die Fahne zu tragen“, sagte der Weltmeister-Kapitän im ran-Interview.

Der Fahnenträger wird traditionell erst wenige Tage vor der Eröffnungsfeier durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bekannt gegeben. Festgelegt wird sie oder er durch eine Abstimmung unter den Athleten und Fans. In Tokio 2021 hatte in Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding erstmals ein Duo die deutsche Fahne getragen.

Vom DOSB habe sich allerdings noch niemand bei ihm gemeldet, sagte Schröder. „Ich glaube, dass das auch noch nicht klar ist. Ich glaube, da werden ein paar Athleten ausgesucht und dann wird da irgendwie ausgelost“, sagte der 30 Jahre alte Aufbauspieler der Brooklyn Nets.

Konkrete sportliche Ziele formulierte Schröder in dem Interview nicht. „Das würde nur Druck auf uns ausüben.“ Der Aufbauspieler sagte weiter: „Solange wir 40 Minuten lang alles geben und so spielen, wie wir es können, können wir natürlich jeden schlagen.“ Außer mit Gastgeber Frankreich bekommt es Deutschland bei den Olympischen Spielen noch mit Japan und dem Sieger des Anfang Juli ausgetragenen Qualifikationsturniers in Riga zu tun.