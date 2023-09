Die deutschen Basketballer spielen am Sonntagnachmittag gegen Serbien um den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte.

Basketball-Party in Manila?

Die deutschen Basketballer spielen um den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte. Im Finale von Manila ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Sonntag gegen Serbien leicht favorisiert.

Bisher war Bronze 2002 in den USA mit Starspieler Dirk Nowitzki die einzige deutsche Medaille bei Weltmeisterschaften. Gegner Serbien wird vom ehemaligen Bundestrainer Svetislav Pesic betreut.

Mit einem 113:111 über Olympiasieger USA hatte Deutschland, angeführt von einem überragenden Werfer Andreas Obst aus Halle an der Saale, am Freitag überraschend das Endspiel erreicht.

Basketball-WM live im TV: Finale Deutschland - Serbien auch im ZDF zu sehen

Basketball-Interessierte können das WM-Finale um 14.40 Uhr auf zwei verschiedenen TV-Kanälen verfolgen. Im klassischen Fernsehen läuft das Endspiel gegen Serbien beim ZDF.

Rechteinhaber Telekom hat die ZDF-Übertragung durch einen Sublizenz-Vertrag möglich gemacht. Ebenfalls kostenfrei ist außerdem der Stream bei MagentaSport.

Der Telekom-Sender MagentaSport hatte auch die vorherigen deutschen Spiele des WM-Turniers gratis gezeigt. Der direkte Weg ist im Internet über die Adresse „magentasport.de“. Weitere Möglichkeiten sind die Apps von MagentaSport.

MagentaSport zeigte komplette Basketball-WM live

Die Telekom hatte die Rechte vor längerer Zeit erworben und bereits mit Beginn der K.o-Phase ihre Bereitschaft erklärt, Live-Rechte an Fernsehsender weiterzuverkaufen. Daraus wurde bis zum Finale nichts.

Das sorgte bei den Nationalspielern für Kritik. NBA-Star Moritz sagte: „Natürlich ist das eine verpasste Chance, wenn Du mich fragst. Wenn man mich fragt, ob das Turnier öffentlich gezeigt werden soll, dann natürlich. Das ist ein ganz klares Ja. Aber wir lieben ja auch den Sport. Es ist unser Lebenswerk.“

Bundestrainer Gordon Herbert sagte: „Ich weiß nicht, ob eine Chance verpasst wurde. In Kanada wurde es gezeigt, in Finnland auch, in Deutschland nicht: Entscheidet Ihr, wie man das bewertet.“