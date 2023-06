Basketball-Talent Wembanyama verpasst Titel in Frankreich

Paris - Basketball-Supertalent Victor Wembanyama wird nicht als nationaler Meister in die nordamerikanische Profiliga NBA wechseln. Sein Club Boulogne-Levallois Metropolitans 92 verlor das dritte Finale gegen Favorit AS Monaco mit 85:92 (53:44) und musste sich damit in der Finalserie im Modus Best-of-five mit 0:3 geschlagen geben.

Der 19 Jahre alte Wembanyama, der beim NBA-Draft nächste Woche an Position eins von den San Antonio Spurs gedraftet werden dürfte, steuerte 22 Punkte bei. Der rund 2,20 Meter große Riese gilt im Profibasketball als größtes Versprechen seit LeBron James, der 2003 in die NBA wechselte.