LaMarcus Aldridge (l) erzielte in seiner NBA-Karriere 20.558 Punkte. Nun tritt er mit 37 Jahren ab.

New York - Basketball-Star LaMarcus Aldridge hat sein Karriereende erklärt. „Ich bin dankbar für all die Erinnerungen, Familie und Freunde, die ich während meiner Karriere gewonnen habe. Es war ein Höllenritt und ich habe jede Minute genossen“, schrieb der 37 Jahre alte Power Forward bei Twitter.

In Anlehnung an Tom Brady schrieb der Basketballer, man könne nur einmal groß zurücktreten. Dieser Zeitpunkt sei jetzt. Aldridge spielte in seiner Karriere für die Portland Trail Blazers (2006-2015), die San Antonio Spurs (2015-2021) sowie die Brooklyn Nets (seit 2021).

Aldridge, der im Jahr 2006 als Nummer-zwei-Pick beim Draft in die NBA kam, wurde insgesamt in sieben Jahren ins All-Star-Game berufen und war lange Jahre die Führungsfigur der Trail Blazers. Mit 20.558 Punkten rangiert Aldridge auf Rang 46 der All-Time-Scoringliste. Große Titel blieben dem gebürtigen Texaner in der nordamerikanischen Profiliga aber verwehrt.