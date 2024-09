Die Playoffs in der WNBA finden ohne Satou Sabally und die Dallas Wings statt. Damit kann die Basketballerin in dieser Saison nicht mehr auf ihre Schwester treffen.

Chicago - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat in der WNBA mit ihrem Club Dallas Wings den Einzug in die Playoffs verpasst. Durch das 77:92 gegen Chicaco Sky verlor das Team die letzte Chance auf die entscheidende Phase vor dem Meistertitel. Für die Texanerinnen war es die vierte Niederlage in Folge. Zuletzt hatte die 26 Jahre alte Sabally noch mit dem deutschen Nationalteam an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen. Ihre jüngere Schwester Nyara Sabally spielt für das Top-Team New York Liberty, das sich schon vor einiger Zeit für die Playoffs qualifiziert hatte.