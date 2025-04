Jurickson Profar ist wegen der Einnahme von leistungssteigernden Mitteln in der MLB für die halbe Saison gesperrt worden.

Atlanta - Baseball-Profi Jurickson Profar von den Atlanta Braves ist wegen der Einnahme von leistungssteigernden Mitteln von der Major League Baseball für 80 Spiele gesperrt worden. Das gab die Liga am Montag (Ortszeit) bekannt. Damit verpasst der 32 Jahre alte Outfielder die halbe Saison, auch in den Playoffs wird er nicht spielberechtigt sein. Zugleich wird Profar wegen seiner Sperre auch nicht bezahlt und somit sein halbes Jahresgehalt von knapp sechs Millionen US-Dollar einbüßen.

Worauf Profar positiv getestet wurde

Die Major League Baseball gab bekannt, dass Profar positiv auf das Hormon Choriongonadotropin (hCG) getestet wurde, das bei der Produktion von Testosteron hilft.

Profar nannte es „den schwierigsten Tag meiner Baseball-Karriere“ und sagte, er würde niemals wissentlich betrügen, bat zugleich aber Organisation, Mitspieler und Fans um Entschuldigung. Er übernehme die Verantwortung und akzeptiere die Entscheidung.

All-Star erhielt erst neuen Millionen-Vertrag

Der erfahrene Outfielder aus Curacao hatte im Vorjahr für die San Diego Padres seine bislang beste Saison in der MLB gespielt, unter anderem 24 Homeruns erzielt und wurde ins All-Star-Team gewählt. Erst im Januar war er zu den Atlanta Braves gewechselt, bei denen er einen Vertrag über drei Jahre und 42 Millionen US-Dollar erhielt.

Profar ist der erste Doping-Fall in der MLB in diesem Jahr, im Vorjahr waren zwei junge Talente positiv getestet und ebenfalls für 80 Spiele gesperrt worden. Daneben gab es einige Fälle in den sogenannten Minor Leagues.