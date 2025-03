Kvitfjell - Skirennfahrer Simon Jocher beendet die Saison vorzeitig und unterzieht sich einer Bandscheibenoperation. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV).

Für den 28-Jährigen war es ein schwieriger Winter, in dem er insgesamt nur fünf Weltcup-Rennen bestreiten konnte. Vergangenen August hatte Jocher einen Bandscheibenvorfall erlitten, seit Ende Dezember kämpfte er zudem mit den Folgen einer Fersenverletzung. Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm blieb er zuletzt hinter den Erwartungen.

Für die Speedfahrer stehen in dieser Saison noch fünf Rennen an. Von Freitag bis Sonntag bestreiten sie zwei Abfahrten und einen Super-G im norwegischen Kvitfjell, Mitte März steigt das Weltcup-Finale in Sun Valley (USA).