Los Angeles - Die Baltimore Ravens haben das NFL-Auswärtsspiel bei den Los Angeles Chargers gewonnen und ihrem Coach John Harbaugh einen familieninternen Erfolg beschert. Das Team von der Ostküste setzte sich mit 30:23 gegen die Kalifornier durch, die von Harbaughs Bruder Jim trainiert werden. Durch den achten Erfolg in bislang zwölf Spielen haben die Ravens beste Chancen auf eine gute Ausgangsposition für die Playoffs in der US-Eliteliga. Auch die Chargers (7:4) bleiben gut im Rennen um die K.o.-Runde.

Baltimores Star-Quarterback Lamar Jackson warf den Ball zweimal erfolgreich in die Endzone und lief selbst zu einem dritten Touchdown. Sein Gegenüber Justin Herbert konnte auch einen Rushing-Touchdown verbuchen, brachte aber keinen seiner Würfe in die Endzone an.

Wiedersehen der Harbaugh-Brüder nach mehr als einem Jahrzehnt

Die Harbaugh-Brüder standen sich das erste Mal seit fast zwölf Jahren wieder in der NFL gegenüber. Im Super Bowl 47 im Februar 2013 hatten John Harbaughs Ravens die damals von seinem Bruder Jim gecoachten San Francisco 49er geschlagen. Zuletzt war Jim Harbaugh für ein Jahrzehnt College-Trainer der Universit of Michigan, ehe er zu dieser Saison wieder in die NFL zurückkehrte. Von seinen bislang insgesamt drei Duellen mit dem älteren Bruder in der besten Football-Liga der Welt konnte er keines gewinnen.