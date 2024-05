Abu Dhabi - Mascha Ballhaus hat dem deutschen Judo-Team gleich zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi die erste Medaille beschert. Die 23-Jährige holte in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm Bronze und löste so auch das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris.

In ihrem kleinen Finale setzte sich die Hamburgerin gegen Hibika Shiraishi aus Japan durch. Katharina Menz schied in der Klasse bis 48 Kilogramm aus und rutsche dadurch auch aus den Olympia-Qualifikationsrängen.

Für Ballhaus ist es der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Im vergangenen Jahr war sie bei der Europameisterschaft im französischen Montpellier ebenfalls Dritte geworden. Die WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten läuft noch bis kommenden Freitag.